لاريجاني يبلغ أربعة قوانين حازت على مصادقة البرلمان الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس السلطة التشريعية علي لاريجاني ابلغ عبر رسالة الرئيس الايراني حسن روحاني 4 قوانين، تأتي كالتالي:

1- قانون الاتفاقية بين الحكومة الايرانية وفنلندا فيما يتعلق بالتعاون والدعم المتقابل في مجال الشؤون الجمركية.

2- قانون عضوية الجمهورية الاسلامية في برنامج مقاييس آسيا والمحيط الهادئ (APMP).

3- قانون اتفاقية التعاون والدعم المتقابل في الشؤون الجمركية بين الجمرك الايراني وادارة الجمارك الفيتنامية.

4- قانون دعم عمليات اعادة اعمار وتحسين البناءات والصرح التاريخية والثقافية./انتهى/.