الوفاق: النظام يجبر المواطنين على عدم الصلاة في المساجد التي هدمها

وقالت الوفاق إن السلطات وجهت تهديدات اليوم الأحد 14 يوليو حزيران 2019 لعدد من المواطنين بعد استدعائهم لمركز شرطة النبيه صالح التابع لوزارة الداخلية البحرينية بعدم الصلاة في مواقع المساجد المهدمة وإلا ستعمد لاتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.

وبحسب الجمعية يسود اعتقاد بأن إجبار عدد من المواطنين على توقيع التعهد جاء بسبب صلاة المواطنين في مواقع المساجد المهدمة وهو ما أصبح يشكل إزعاجاً للنظام الذي يسعى لإخفاء كل الجرائم والظلامات بالقوة والقمع حتى ولو كان صلاة في مسجد أو بكاءً على شهيد او تضامناً مع أبٍ معتقل أو أم سجينة.

واعتبرت الوفاق أن النظام يسعى ومن خلال هذه الخطوة إلى منع المطالبة ببناء المساجد المهدمة المتبقية الذي هدمها في العام 2011 ولازال أكثر من 10 منها مهدما حتى الآن.