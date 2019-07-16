لغة البرمجة في خدمة المعارضة الإيرانية

نعيش اليوم عصر عولمة القيم الديمقراطية إذ و مع التطور اللامتناهي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال تغيرت استراتجيات إدارة اللعبة السياسية لتتغير معها وسائل معارضة و تعرية الأنظمة الفاشية الجاثية على شعوبها .

عملية التزاوج بين الديمقراطية كمفهوم سياسي قائم بذاته و بين التكنولوجيا كآلية لتعزيز القيم الديمقراطية في دُول "المرشد" الواحد و الرأي الواحد , نتجت عنها إخلالات عديدة في طريقة استعمال هذا الوافد الجديد من قبل الطبقة السياسية الحاكمة و المعارضة على حد السواء.

نسلط الضوء في مقال اليوم على تطبيق إيراني جديد ظهر على الساحة و أثار الكثير من اللغط.

عنوان مثير و رسائل مبطنة

تخيّر مبرمجو التطبيق المثير للجدل عنوانا جالبا و مثيرا للانتباه " پول کجاست" بالفارسي أو " أين ذهب المال" بالعربية, و قد أشارت تقارير عديدة إلى أن التطبيق لاقى رواجا كبيرا لدى الأوساط الشبابية خاصة و أن الهواتف الذكية قد اكتسحت كل الفئات الاجتماعية في إيران و غيرها.

المثير للانتباه أن كل التفاصيل في اللعبة مختارة بعناية شديدة, بدءا بالعنوان و صولا إلى صورة الخلفية.

تبدأ اللعبة بظهور فتاة إيرانية تدعى "ندى" تحمل سلة خاوية عليها العلم الإيراني و ترتدي عباية حمراء و تغطي كل جسمها عدا شعرها و خلفها أموال طائلة معدة للإرسال لدول بعينها : لبنان , العراق , سوريا , اليمن , فلسطين.

مهمة مستخدم التطبيق تتمثل في استرجاع اكبر عدد ممكن من أموال الشعب الإيراني التي يرغب نظام المالالي في إرسالها لحلفائه في المنطقة العربية في حين تكافح نماذج كثيرة كندى على ارض الواقع بجيوب خاوية من اجل لقمة العيش.

من يقف وراء هذه اللعبة ؟

التطبيق لازال قابلا لمزيد التطوير فنيا في الأيام القادمة , إلا انه من الحيف اعتباره نتاج عمل هواة غير محترفين خاصة و أن أدق التفاصيل مختارة بعناية لتحيل على رسائل مشفرة يُراد إيصالها للإيرانيين , فغالب الظن أن المعارضة هي من تقف خلف هذا المشروع .

يمكن القول أن الشعب الإيراني اليوم لم يعد قادرا على تحمل المزيد من سياسات النظام الحالي و الذي يصب كل اهتمامه لوزنه الجيوستراتيجي و لا يرغب في خسارة حلفائه المقربين رغم أن أكثر من نصف الشعب يرزح تحت خط الفقر .

معارضة مشروعة و لكن...

في ظل الغليان الشعبي الذي يخيم على الشارع الإيراني , تغدو معارضة النظام و فضح ممارساته إحدى اوجب واجبات المعارضة , إلا أن إقحام الأطفال و المراهقين في معركة سياسية و محاولة دمغجتهم هو عمل غير مقبول إنسانيا و أخلاقيا , فهذه اللعبة و إن كانت في ظاهرها مجرد وسيلة تسلية للأطفال إلا أنها في حقيقة الأمر غاصّة بالرسائل السياسية التي تتطلب حدا ادني من الوعي لتقبلها و استيعابها كما يجب .

يبدو أن المعارضة الإيرانية في أمس الحاجة اليوم لإعادة النظر في إستراتيجيتها , ففشل الطرق التقليدية نظرا لفاشية النظام القائم و استبداده لا تعطي أي مشروعية لاستعمال طرق ملتوية فالغاية لا تبرر الوسيلة دائما و كم خُسرت من قضايا مشروعة و حقيقية بسبب سوء دفاع المنافحين عنها و استعمالهم لطرق ملتوية .