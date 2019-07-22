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٢٢ يوليو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧

وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو

وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو

أعلنت وكالة الطاقة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين، عن وفاة مديرها العام يوكيا أمانو عن عمر ناهز الـ73 عاما.

وكتبت الوكالة في بيان مقتضب: "أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن بكل أسف وبعميق الحزن رحيل المدير العام يوكيا أمانو".

ولم تكشف الوكالة سبب وفاة أمانو، الذي تولى منصب مديرها العام منذ 2009.

رمز الخبر 1896501

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