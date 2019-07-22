وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو

وكتبت الوكالة في بيان مقتضب: "أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن بكل أسف وبعميق الحزن رحيل المدير العام يوكيا أمانو".

ولم تكشف الوكالة سبب وفاة أمانو، الذي تولى منصب مديرها العام منذ 2009.