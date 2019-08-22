اللواء سلامي: إيران تخوض الحرب على الساحات النفسية والاستخبارية والاقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في تصريح له اليوم الخميس خلال مراسم تدشين عدد من المشاريع الخدمية بمدينة مشهد المقدسة أن الحرب والسلام امتزجا ببعضهما البعض في ظل الظروف الراهنة، لكننا ندرك حساسية هذه الحرب.

وأضاف سلامي أنه في ساحة الحرب العسكرية نحن نخوض المواجهة بمختلف الساحات ومنها حروب بالنيابة والحرب النفسية والحرب الاستخبارية وارعاب العدو، كما في بعض الاحيان يتم الاعلان عن جانب من هذه المواجهة؛ مضيفا "لكن سيناريوهات العدو اوسع بكثير من الارعاب العسكري واثارة اجواء استخبارية ضدنا.

واكد القائد العام للحرس الثورى، على ان الحرب الاقتصادية باتت اليوم جزءاً لا يتجزأ من سياسات اعدائنا وذلك في اطار مخططاتهم الرامية الى انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد؛ وعلى حد زعمهم شلّ الاقتصاد الايراني.

واشار سلامي الى ان القوى الكبرى قد اقرت بقدراتنا؛ اذ بامكاننا صنع الاقتدار في ظل الحظر والحصار، مردفا ان ايران تحقق الان التقدم رغم ظروف العقوبات وقلما هنالك دولة في العالم تحقق التقدم في الوقت الذي تقاتل في جبهات واسعة. /انتهى/.