نتنياهو يلمح إلى أن إسرائيل تعمل في العراق ضد إيران؟

وفي مقابلة مع "القناة 9" الروسية قال "أنا لا أُعطي حصانة لإيران في أي مكان. إيران دولة، قوة كبرى، رفعت راية تدمير دولة إسرائيل وتحاول إقامة قواعد في كل مكانٍ ضدنا. في إيران نفسها، في سوريا، في العراق، في اليمن".

فسأله المُحاور "إذا تطلب الأمر، نعمل في العراق أيضاً؟".

نتنياهو أجاب "نحن نعمل.. نحن نعمل في الكثير من القطاعات ضد دولة تطمح لتدميرنا، وأنا منحت حرية العمل والتوجيه لقوات الأمن للقيام بما هو مطلوب من أجل إحباط هذه المؤامرات الإيرانية، وأنا لا زلتُ أقود جهداً عالمياً ضد إيران، وكانت هناك سنين وقفتُ فيها لوحدي".

كما علّق على الهجمات الأخيرة التي نُسبت (لإسرائيل) في العراق، قائلاً إنه لا يعطي حصانة لإيران في أي مكان، على حد زعمه.

المصدر : وسائل إعلام صهيونية

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