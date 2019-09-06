العراق يتعادل ايجابيا مع البحرين بتصفيات المونديال وآسيا

وتمكن المنتخب البحريني صاحب الارض من افتتاح النتيجة عند الدقيقة السابعة عندما حول اللاعب كميل حسان الاسود كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، الا ان حارس المنتخب العراقي محمد حميد لم يحسن التصرف معها ودخلت الشباك.
وبعد الهدف، انحسر اللعب في منطقة المنتصف دون وجود فرص عديدة للمنتخبين لتسجيل الاهداف، لينتهي الشوط الاول بتقدم البحرين بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني دخل المنتخب العراقي بصورة اقوى، اذ هدد المرمى البحريني باكثر من مناسبة، حتى جاءت الدقيقة 85 ليسجل البديل "ميمي" هدف التعادل للعراق، لتنتهي المواجهة بتعادل المنتخبين بهدف لمثله.
تعادل المنتخب العراقي بهدف لمثله مع نظيره البحريني، يوم الخميس، في المباراة التي اقيمت على ملعب الاخير ضمن تصفيات كأس العالم 2022 وامم آسيا 2021.
وتمكن المنتخب البحريني صاحب الارض من افتتاح النتيجة عند الدقيقة السابعة عندما حول اللاعب كميل حسان الاسود كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، الا ان حارس المنتخب العراقي محمد حميد لم يحسن التصرف معها ودخلت الشباك.
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