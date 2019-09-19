ظريف: هولاء الثلاثة يحاولون خداع ترامب ودفعه نحو الحرب

جاء ذلك في تغريدة لظريف ردا على اتهامات وزير الخارجية الاميركي "مايك بومبيو" لايران بتنفيذ الهجوم على منشأتين لشركة ارامكو السعودية.

ويقصد ظريف من فريق "ب" كلا من رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد ابوظبي محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكتب ظريف في التغريدة اليوم الخميس : الاقدام على الحرب؟ ام التحريض على الحرب؟ بقايا الفريق ب ( اضافة للحلفاء الطموحين) يحاولون خداع ترامب وسوقه نحو الحرب. من اجل مصلحتهم عليهم الدعاء حتى لايحصلوا على ما يبحثون عنه. إنهم لايزالون يدفعون التكاليف الاقل بكثير، في الحرب على اليمن التي رفضوا انهاءها بتعجرف قبل 4 سنوات