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٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣١

حصيلة ضحايا انفجار كربلاء ارتفعت إلى 12 قتيلاً

حصيلة ضحايا انفجار كربلاء ارتفعت إلى 12 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة داخل عجلة قرب مدخل مدينة كربلاء الى ١٢ قتيلا و خمسة جرحى.

أعلنت خلية الاعلام الامني العراقية، ان حصيلة ​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ داخل عجلة قرب حاجز (54) للتفتيش الامني في مدخل ​مدينة كربلاء​، مساء اليوم الجمعة، ارتفعت الى 12 قتيلا وخمسة جرحى.
واوضح البيان المقتضب للخلية ان جرحى الحادث نقلوا الى ​المستشفيات​ حيث يتلقون العلاج هناك.

رمز الخبر 1897981

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