حصيلة ضحايا انفجار كربلاء ارتفعت إلى 12 قتيلاً

أعلنت خلية الاعلام الامني العراقية، ان حصيلة ​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ داخل عجلة قرب حاجز (54) للتفتيش الامني في مدخل ​مدينة كربلاء​، مساء اليوم الجمعة، ارتفعت الى 12 قتيلا وخمسة جرحى.

واوضح البيان المقتضب للخلية ان جرحى الحادث نقلوا الى ​المستشفيات​ حيث يتلقون العلاج هناك.