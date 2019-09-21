تشغيل خط انتاج أدوات التكديس الدفاعية المتطورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خط انتاج أدوات التكديس الدفاعية المتطورة أفتتح اليوم السبت بحضور وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي.

وضمن تكريم اسبوع الدفاع المقدس وبالاشارة الى تسمية العام الجاري بالعام "ازدهار الانتاج" من قبل القائد العام للقوات المسلحة الايرانية قال العميد حاتمي، أن الجهود المتواصلة للعاملين والنخب في منظمة تطوير مصادر الطاقة التابعة لوزارة الدفاع، أثمرت بافتتاح خط انتاج معدات التكديس الدفاعية المتطورة باتكاء على القدرات والمعرفة المحلية رغم فرض العقوبات علينا.

وقال حاتمي أنه بفضل جهود شبابنا من النخب والاخصائيين، لم يتمكن العدو الامريكي من تحقيق نواياه في اضعاف القدرات الدفاعية والصناعات الدفاعية لدى ايران عبر فرض العقوبات وممارسة الارهاب الاقتصادي، مضيفا: اليوم تمكنا من صنع وتوطين منتجات أدت الى تعزيز القدرات الدفاعية في البلاد من حيث توسيع المدى والدقة والذكاء، وأيضا أدى هذا التطور الى تقديم خدمات جيدة لمختلف القطاعات الدفاعية بما فيها الصناعات الصاروخية والبحرية.

وأفصح وزير الدفاع الايراني أنه من ضمن المنتجات التى باتت جاهزة اليوم ومتوفرة تتعلق بعجلة "ارس" التي سبق وازيح الستار عنها في مدينة اصفهان وكانت بحاجة الى التزويد بالجهد الكهربائي لمدة طويلة والان قد رفعت هذه المشكلة، والمنظومة الاخرى هي منظومة بطاريات مقاومة للضربات والظروف الصعبة للقوارب السريعة التي تعد من أهم الادوات الدفاعية وتم انتاجها وفقا للمعايير الدولية والتكنولوجيا الحديثة.

وتابع: اليوم تم افتتاح خط الانتاج لمعدات تحتاجها مختلف المنظومات الدفاعية بما فيها منظومات الدفاع البري والبحري والصاروخية وما الى ذلك وان هذا الخط محليا تماما، مضيفا: الاسعار المقترحة لافتتاح هذا الخط كانت تتراوح بين 50 مليون و80 مليون دولار، لكن تمكنت الشركات المعرفية والصناعية المحلية من افتتاحه باقل من 1،5 مليون دولار، معربا عن شكره وتقديره لهذه الجهات./انتهى/