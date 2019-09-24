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٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨

تقرير مصور

المؤتمر العالمي لطريق الحرير في همدان

المؤتمر العالمي لطريق الحرير في همدان

اقيم المؤتمر العالمي لطريق الحرير في مدينة همدان الايرانية بحضور وزير العلوم والابحاث الايراني منصور غلامي.

    

رمز الخبر 1898069

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