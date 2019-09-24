https://ar.mehrnews.com/news/1898069/ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ رمز الخبر 1898069 الصور الصور ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ تقرير مصور المؤتمر العالمي لطريق الحرير في همدان اقيم المؤتمر العالمي لطريق الحرير في مدينة همدان الايرانية بحضور وزير العلوم والابحاث الايراني منصور غلامي. المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير المؤتمر العالمي لطريق الحرير رمز الخبر 1898069 سمات طريق الحرير اليونسكو الامم المتحدة مطالب مرتبط روحاني: ايران مستعدة للتجاوز عما سلف من أخطاء جيرانها طهران تدعو المجتمع الدولي الى التفكير في نظام اقتصادي جديد للحد من استهتار واشنطن ظريف: لا يمكن التفاوض مع واشنطن في ظل ممارستها الارهاب الاقتصادي ضد ايران
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