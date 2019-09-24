حزب ليبي: الإمارات قدمت 74 مليون دولار لدعم الحرب بليبيا

وقال التباوي في جلسة استماع بالمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في جنيف: "الإمارات قدمت 74 مليون دولار لدعم خطاب الكراهية في ليبيا والحرب على طرابلس".

وقال إن الدعم جاء لقناة "الحدث" التابعة للجنرال خليفة حفتر، ولقناة "ليبيا روح الوطن" وصحيفة المرصد وصحيفة "بوابة أفريقيا" وقناة 218.

وقال إن وسائل الإعلام المذكورة حرضت على القتل والحرب على طرابلس، ونشرت خطاب الكراهية بين القبائل الليبية.

ويعد الكونغرس التباوي حزبا سياسيا تأسس عام 2016، ومن أهدافه الدفاع عن أقلية التبو في ليبيا في الداخل والخارج وضمان حقوقها وليس له علاقة بأقلية التبو في دول أخرى./انتهى/