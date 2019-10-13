"الأوبزرفر": ترامب وافق على العملية التركية دون التشاور مع حلفاء بلاده

واشارت الصحيفة الى أن "عملية نبع السلام العسكرية التركية أدت إلى اتفاق القوى المختلفة في الشرق الأوسط على خطورة الحملة العسكرية وتداعياتها المدمرة على المنطقة"، لافتة الى ان "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتاد وصف نفسه طوال الأعوام الستة عشر الماضية منذ كان رئيسا لوزراء تركيا وحتى اليوم وهو يشغل منصب رئيس البلاد بأنه رجل وحيد في مواجهة العالم بأسره وهو اليوم قد أصبح بمفرده فعلا".

واوضحت الصحيفة أنه "رغم النفي الرسمي، يبدو واضحا أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد وافق على العملية العسكرية التركية دون التشاور مع حلفاء بلاده، بل وقام بتسهيلها بسحب القوات الأميركية من المنطقة، ورغم ذلك لازالت الولايات المتحدة تمتلك قدرة كبيرة على التدخل والتأثير على العملية العسكرية"، مؤكدة ان "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أرسل قواته إلى سوريا عام 2015 راهن بأمواله على انتصار الرئيس السوري بشار الأسد لكن هذا النصر كلفه الكثير على الناحيتين السياسية والاقتصادية لذلك تسعى روسيا لإقناع الأكراد بإعلان تحالف عسكري مع الأسد لمواجهة القوات التركية، ولهذا السبب أيضا تتوجه القوات السورية والميليشيات التابعة لإيران نحو المناطق الكردية في الشمال على أمل انتهاز الفرصة واستعادة مزيد من الأراضي لسيطرة النظام".