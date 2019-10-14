المنتخب التركي قد يعاقب بسبب التحية العسكرية

وفاز المنتخب التركي على نظيره الألباني في المباراة التي جرت بإسطنبول مساء الجمعة بهدف في الدقيقة الأخيرة سجله جنيك توسن.

وعقب تسجيل الهدف أدى لاعبو المنتخب التركي التحية العسكرية في رسالة دعم منهم لعملية ما يمسى بـ "نبع السلام" التي أطلقها جيش بلادهم في شمال سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول الشؤون الصحفية باليويفا فيليب تاونسند قوله "على المستوى الشخصي لم أشاهد الإيماءة التي قد يتم اعتبارها مستفزة".

وأضاف تاونسند "هل تحظر اللوائح الإيماءات السياسية والدينية؟ نعم، ويمكنني

التأكيد على أننا سنحقق في ما حدث".

في المقابل، نقلت وكالة الأناضول عن تاونسند قوله إن يويفا لم يدلِ بأي تعليق حول مباراة تركيا وألبانيا، وأكدت نفيه الأنباء التي تحدثت عن فتح تحقيق حول طريقة احتفال لاعبي المنتخب التركي.

وتمنع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أي إشارات سياسية في مباريات كرة القدم، وتفرض عقوبات على الأطراف المتورطة في مثل هذه الحوادث.

يذكر أن المنتخب التركي يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 18 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق المواجهات المباشرة أمام المنتخب الفرنسي، وسيلتقي المنتخبان الاثنين في قمة لحسم التأهل إلى يورو 2020./انتهى/