الرئيس عون: ستكون للبنان حكومة نظيفة والحراك الذي حصل فتح الباب امام الإصلاح الكبير

وقال العماد عون اليوم الاربعاء أمام وفد من الرابطة المارونية "ستكون للبنان حكومة نظيفة، والحراك الذي حصل فتح الباب امام الإصلاح الكبير، واذا ما برزت عوائق امامنا، فالشعب يعود من جديد الى الساحات".

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام