  1. السياسة
٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٢٠:٤٠

الرئيس عون: ستكون للبنان حكومة نظيفة والحراك الذي حصل فتح الباب امام الإصلاح الكبير

الرئيس عون: ستكون للبنان حكومة نظيفة والحراك الذي حصل فتح الباب امام الإصلاح الكبير

اكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ان لبنان ستكون لها حكومة نظيفة معتبرا ان الحراك اذذي حصل فتح الباب امام الاصلاح الكبير.

وقال العماد عون اليوم الاربعاء أمام وفد من الرابطة المارونية "ستكون للبنان حكومة نظيفة، والحراك الذي حصل فتح الباب امام الإصلاح الكبير، واذا ما برزت عوائق امامنا، فالشعب يعود من جديد الى الساحات".

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

رمز الخبر 1898882

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