سفير اندونيسيا يزور لمحافظة سيستان وبلوشستان في اطار التعاون الاقتصادي

واعلن مساعد رئيس دائرة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) مجتبى ميرحسيني في تصريح له، ان السفير الاندونيسي بدا الاربعاء زيارة ليومين لهذه المحافظة للمشاركة في اجتماعات منفصلة في مجالات التعاون الاقتصادي والسياحي المشترك.

واضاف، ان انعقاد اجتماع وزراء السياحة للدول المطلة على المحيط الهندي ، يعد من القضايا المهمة التي ستطرح خلال اجتماع مدراء شركات السياحة للقطاع الخاص مع السفير الاندونيسي.

وقال ميرحسيني، ان تدشين خط الملاحة البحري "اندونيسيا -جابهار" يمكنه تبديل جابهار الى قطب اقليمي للسياحة والترانزيت في المنطقة.