روحاني يوعز بتعبئة جميع الامكانيات لاغاثة منكوبي زلزال اذربيجان الشرقية

وخلال اتصال هاتفي اجراه صباح اليوم الجمعة مع محافظ اذربيجان الشرقية، محمد رضا بورمحمدي، اطّلع الرئيس روحاني على ابعاد حادثة الزلزال وحجم الاضرار الناجمة واوضاع المصابين.

ووجه رئيس الجمهورية الاوامر اللازمة بشأن الاغاثة المؤثرة والسريعة للمناطق المنكوبة بالزلزال وتلبية الاحتياجات الفورية والضرورية للمنكوبين، مؤكدا على تهيئة جميع الامكانيات من قبل مختلف المؤسسات للاسراع بتقديم الخدمات واغاثة المتضررين والمصابين.

من جانبه استعرض محافظ اذربيجان اوضاع المناطق المنكوبة بالزلزال والاضرار الناجمة، واكد على تعبئة جميع امكانيات لجنة ادارة الازمة بالمحافظة، معلنا بدء الاسكان الطارئ للمنكوبين.

يذكر ان زلزال عنيف بقوة 5.9 درجة على مقياس رخير ضرب منطقة "ترك" التابعة لقضاء ميانه بمحافظة اذربيجان الشرقية على عمق 2 كلم ووقت وقوعها في الساعة 2:17 بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي (+ 3.5 تغ).

وذكرت التقارير الاولية ان الزلزال العنيف ادى الى خسائر في ثلاثة قرى بالمنطقة ومقتل 5 اشخاص واصابة 70 آخرين ونفوق عشرات الماشية.