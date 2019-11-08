أمير عبداللهيان: الولايات المتحدة هي المسؤولة عن مقتل مليون عراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال امير عبداللهيان اليوم الجمعة في صفحته على تويتر مخاطبا وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو" إن شعوب المنطقة تدرك جيدا أن البيت الأبيض هو المسؤول الرئيسي عن غزو العراق العسكري وانشاء جماعة داعش وتصعيد التوتر وانتشار الفساد ومقتل أكثر من مليون عراقي.

وأكد أميرعبداللهيان أن المنطقة ستکون آمنة ومستقرة بلا شك دون التدخل والإزعاج الأميركي.

وشهدت بعض المدن العراقية منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول تظاهرات شعبية احتجاجا على الوضع السيء للخدمات العامة وفقدان فرص العمل وانتشار الفساد الإداري.

وترافقت التظاهرات مع العنف في الأيام الأخيرة نتيجة تدخل بعض دول المنطقة ودول غربية مما أسفر عن مقتل وجرح المئات. /انتهى/