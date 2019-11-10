  1. السياسة
١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥

طهران تعلن عن زيارة سيجريها ظريف غدا الى قرغيزستان

طهران تعلن عن زيارة سيجريها ظريف غدا الى قرغيزستان

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي عن زيارة سيجريها وزير الخارجية محمدجواد ظريف غدا الى قرغيزستان لمدة يومين، من اجل اجراء مباحثات حول قضايا ثنائية واقليمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي صرح صباح اليوم في مؤتمر صحفي أن مؤتمر الوحدة الاسلامية سيقام خلال الايام المقبلة بمشاركة ضيوف من انحاء العالم، معربا عن تهانيه بمناسبة اسبوع الوحدة.

كما وهنأ الشعب الايراني بمناسبة فوز ايران بكأس بطولة القارات للكرة الشاطئية.

وقدم تعازيه الحارة لذوي الضحايا والمصابين جراء الهزة الارضية الاخيرة التي ضربت محافظة آذربيجان الشرقية غربي ايران، معربا عن تقديره للحكومات التي ابدت مواساتها مع الشعب الايراني جراء هذا الحادث.

يتبع

رمز الخبر 1899111

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