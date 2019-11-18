رئيس المنظمة الإسلامية في الأرجنتين: إيران لديها الحق في إلغاء الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس المنظمة الإسلامية في الأرجنتين السيد "محمود عيد" في حديث له اليوم الاثنين، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي خرجت من الاتفاق النووي وإن الدول الغربية الموقعة على الاتفاق لم تف بوعودها أيضا، ولذا من حق أيران أن تستأنف حقها في تخصيب الأورانيوم بغية الوصول إلى الإنجازات العملية التي تتطلع إليها كل الدول.

وصرح خبير الإذاعة الإسبانية أن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية بهدف إلغاء الاتفاق النووي فاقت المساعي الأوروبية لحفظ هذا الاتفاق وأن من حق إيران أن تتخذ أربع خطوات بشكل تدريجي ترمي من خلالها إلى تقليص تعهداتها في الاتفاق النووي في حال مضي عام كامل من خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق، مستغربا من تبعية واعتماد الدول الغربية على الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من اعتبارها قوى عظمى في العالم./انتهى/