موسوي: يطالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات مؤثرة وحاسمة للرد على المعتدين

وافاد وكالة مهر للأنباء أن القسم الاعلامي بوزارة الخارجية صرح بأن المتحدث باسم وزارة الحارجية الإيرانية "سيد عباس موسوي " استنكر الإعتداء على القنصلية العامة الإيرانية في النجف.

وطالب موسوي الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات مؤثرة وحاسمة وحازمة في الرد على المعتدين.



وفي معرض التنديد بهذا الاعتداء والتذكير بمسؤولية الحكومة العراقية لحماية المراكز والبعثات الدبلوماسية لديها، اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الى انه تم ابلاغ السفير العراقي في طهران رسما بشان احتجاج ايران الشديد في هذا الخصوص. /انتهى/