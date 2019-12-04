روسيا تحذر من التوتر في العلاقات الإيرانية – العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا وكالة تاس للأنباء، أن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عبر عن قلقه حيال التأثير السلبي للتطورات العراقية على علاقة بغداد مع طهران.

وتابع المندوب الروسي – في اجتماع لمجلس الأمن – أن روسيا تشعر بالقلق إزاء التطورات السياسية في العراق، وتحذر من محاولات البعض أن يضع العراق في مواجهة العراق بغية إثارة التوتر.

وأكد المندوب الروسي على مبدأ السيادة العراقية وأن لدى العراق الحق الكامل في أن تكون له علاقات طيبة مع جيرانها ولا ينبغي للآخرين الإضرار بهذه العلاقات.