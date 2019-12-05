علوي: وعي الشعب الايراني سيما الطلاب منهم أحبط مخططات الاعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الامن الايراني محمود علوي كتب في بيان له على اعتاب اليوم الوطنني للطلاب (7 كانون الأول / ديسمبر): أن الفطنة العلمية والسياسية لدى الطلاب الجامعيين الواعين، الى جانب باقي الالطياف الواعية في المجتمع أدى الى افشال مخططات الاعداء وعلّمهم درسا كي لا يفكروا ثانية في الإستيلاء على بلد الشهداء.

وجاء في البيان: أن 7 ديسمبر (16 آذر) يعد سندا تاريخيا لعداوة الولايات المتحدة مع الشعب الايراني منذ زمن طويل (قبل انتصار الثورة) وهو كضياء يظهر المسار النيّر للقدرة والشموخ والعز لدى الشعب الايراني ويذكرنا بكافة الاجراءات العدائية للولايات المتحدة ضد الشعب الايراني المطالب لإحقاق الحق، حيث استشهد في هذا اليوم ثلاثة من الطلاب على يد عملاء النظام البلوي التابع لأمريكا.

وأضاف: اليوم تشن الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية لا سابق لها ضد ايران وتسعى عبر استهداف الامن في البلاد للإطاحة بالثورة الاسلامية التي هي حصيلة عمر الامام الخميني (ره) ودماء الشهداء ومواجهة الاسلام المحمدي (ص) من اجل الاستيلاء على الثروات والمصادر النفطية والحفاظ على أمن الكيان الصهيوني المحتل، وباستخدام أذنابها في المنطقة.

وختاما لبيانه قدم علوي تهانيه لكافة الطلاب والجامعيين متمنيا لهم التوفيق المتزايد تحت راية الامام الحجة (عج) وقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.