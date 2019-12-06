طهران تدين التدخلات الأميركية المستمرة في الشأن الصيني

واعتبر السيد عباس الموسوي: اميركا ومع التاريخ الاسود الذي تملكه بخصوص ابادة الهنود الحمر واستعباد السود اضافة الى المجازر التي ارتكبتها بحق المسلمين في افغانستان والعراق وسوريا وليبيا وفلسطين واليمن علاوة على اصدار العفو عن المتهمين بجرائم الحرب الدولية، هي لاتملك الاهلية لابداء وجهة نظرها بشأن حقوق القوميات، والاعراق المسلمة.

اضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية : ان تكرار مثل هذه الانتهاكات الفاضحة للمبادئ المعروفة للقانون الدولي والتدخل في شؤون الامم الاخرى اصبح اصلا معتمدا في السياسة الخارجية الاميركية.

متحدث الدبلوماسية الايرانية ادان الخطوة التي اقدم عليها مجلس الشيوخ الاميركي تجاه الصين وحذر من الاستمرار في مثل هذه السلوكيات المهددة للامن والاستقرار العالمين، ودعا البلدان المستقلة الى الرد على التفرد الاميركي والسياسات الأحادية التي تلجأ اليها الادارة الاميركية.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادق على مشروع قانون لممارسة مزيد من الضغوط على الصين، في قضية مسلمي الإيغور، وطالب الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين زعمت انهم متورطون في هذه القضية.