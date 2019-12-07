الإدعاءات الأمريكية حول ضبط سفينة إيرانية عارية تماما عن الصحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قناة المسيرة، أن عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، أنه لا صحة للادعاءات الأمريكية في ضبط سفينة إيرانية قادمة إلينا وهي تحمل أجزاء من الصواريخ وأن المقاومة اليمنية قادرة على توجيه ضربات قاسية في العمق السعودي

وأشار الحوثي أن دعم الولايات المتحدة للسعودية مؤكدا أن السلاح الأمريكي بات عديم الجدوى بسبب المقاومة اليمنية وأن لن تنفع السعوديين منظومة ثاد ولا الدفاعات الجوية الأخرى.

كما طالب الحوثي السعوديين والإماراتيين بإنهاء حربهم ورفع الحصار عن اليمن، مهددا إياهم بتنفيذ هجمات صاروخية مؤلمة.

وأدان ما أقدمت عليه الخزانة الامريكية من وضع أسماء عراقية لأبطال مقاومين على لائحتها ووصفها بـالإرهاب، مشيرا إلى أن الإرهاب الحقيقي هو إرهاب أمريكا الذي يقتل ويحاصر شعبنا كما قتل أبناء الشعب العراقي وحاصرهم.