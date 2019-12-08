العقوبات الأمريكية خلقت فرصة مواتية للتعاون الثنائي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب وزير الخارجية الجورجي ألكسندر كوفتشيل، الذي يزور إيران للمشاركة في المشاورات السياسية الثنائية، التقى، اليوم الأحد، نائب وزير الخارجية الإيراني، سيدعباس عراقجي.

وأكد ألكسندر كوفتشيل على عمق العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، واستعداد بلاده لتنمية العلاقات مع طهران على كافة الأصعدة.

من جانبه، أشار عراقجي إلى التعاون الوثيق الذي جمع البلدين خلال السنوات الماضية، وأهمية جورجيا الإستراتيجية فيما يخص الطاقة والبضائع، بأنها فرصة يجب استثمارها من قبل البلدين.

وأشار عراقجي إلى المشاكل المنبثقة من العقوبات الأمريكية التي فرضتها على إيران، ووصفها بأنها خلقت فرصا مواتية جديدة للتعاون الثنائي بين طهران وجورجيا.

وعن علاقات طهران بجورجيا، أكد عراقجي أن علاقة بلاده مع الآخرين ولاسيما جورجيا لا تتأثر بالعوامل الخارجية.