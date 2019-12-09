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٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩

الدقاق يفنّد الشائعات حول وفاة آية الله الشيخ عيسى قاسم

الدقاق يفنّد الشائعات حول وفاة آية الله الشيخ عيسى قاسم

فنّد الشيخ عبد الله الدقاق الشائعات التي انتشرت يوم السبت الماضي حول وفاة آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وفي بيان له قال الدقاق: «نطمئن الجميع بأنّ سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم (أعزّه الله) بخير وصحّة وعافية، ويحتاج إلى فترة تأهيليّة لإجراء عمليّة جراحيّة في القلب، وهو تحت نظر الأطبّاء حاليًّا».

وأكّد الدقاق أنّ ما نُشر من خبر وفاة آية الله قاسم عارٍ عن الصحّة تمامًا، وقد نشره حساب مزوّر يُنسب إلى مخابرات البحرين، ولا يعتنى أصلًا بما ينشره هذا الحساب المزوّر المنتحل صفة المجلس العلمائيّ.

وأمل سماحته من الجميع أخذ المعلومات عن سماحة الشيخ من المصدر الرسميّ فقط، وهو حساب «المقاوم»، داعيًا للشيخ عيسى بطول العمر وتحقيق النصر في البحرين على يديه.

الدقّاق: لا صحّة لشائعات حول وفاة آية الله قاسم

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رمز الخبر 1899925

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