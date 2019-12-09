وزير الاتصالات الإيراني: طهران ستتحول عن الى مدينة ذكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الاتصالات الايراني محمدجواد آذري جهرمي صرح في النسخة الثالثة من مؤتمر "طهران الذكية" الذي عقد صباح اليوم في برج "ميلاد"، صرح: قد تم تحقيق تطور ملحوظ في مجالي "الأدارة الذكية للمدن" و"تطوير الاسواق الذكية" عبر مذكرة تفاهم عقدت بين وزارة الاتصالات ومنظمة تقنية المعلومات التابعة لبلدية طهران، وتحققت نتائج مفيدة، في سبيل المثال بعد اتصال منظمة إطفاء الحريق بخدمة الـ API التابعة للحكومة الالكترونية يمكن تحديد موقع الحريق بشكل سريع ما يؤدي الى تقليل المدة الزمنية لوصول الاطفائية الى الموقع.

وتابع: وفي ذات السياق تم ايجاد تطبيقات للملاحة المدنية عبر البيانات اللاسلكية الدقيقة والقوية التي تُعدها جامعة العلم والصناعة، ليتم الإستغناء عن تطبيقات أجنبية مثل الـ waze، مؤكدا على أهمية القطاع الخاص في إيجاد الطاقات والإمكانيات تحت مظلة الجهات الحكومية المعنية بالاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار جهرمي الى اتصال بلدية طهران بالبنى التحتية الخاصة بالحكومة الالكترونية، قائلا: تم إجراء التمهيدات اللازمة من اجل حذف كافة الفاتورات الورقية ومع اتصال الخدمات المدنية بالبنى التحتية التابعة للحكومة الالكترونية سوف يتم تلبية كافة طلبات أهالي المدينة خلال يوم واحد.

وحول عملية الابداع في منظومة البريد في البلاد بمحاذاة عملية تحويل طهران الى مدينة ذكية خلال العام الجاري، قال وزير الاتصالات: قريبا سيتم تزويد اسطول البريد بمئتي دراجة نارية كهربائية، و50 دراجة هوائية كهربائية وعدد من العجلات الكهربائية، من الانتاج المحلي.

وأكد جهرمي أن تحويل المدن الى مدن ذكية هو الحل الوحيد للحدة من الإنبعاثات الغازية وتلوث الجو، وحاليا نحن في صدد عقد صفقات مع الجهات المعنية ومستعدون لحماية الإنتاج المحلي./انتهى/.