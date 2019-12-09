عراقجي: تنفيذ آلية الزناد من قبل الأوربيين غير واردة في الوقت الراهن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أشار إلى خطوة إيران فيما يخص المرحلة الخامسة من خفض إيران التزاماتها في الاتفاق النووي، قائلا إن في الظروف الراهنة لم يبق سوى نحو شهر لبلوغ المهلة المحددة لتنفيذ المرحلة الخامسة من خفض الالتزامات النووية ومن هنا فإن هناك آراء مختلفة حول كيفية تنفيذ هذه المرحلة.

وأكد عراقجي أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب حول ماهية الخطوة خلال الأيام القادمة، موضحا أنه إذا لم تستفد إيران من الاتفاق النووي فإنها ستتخذ خطوات جديدة للحد من تعهداتها.

وأشار إلى تصريحات المسؤولين الأوروبيين حول تنفيذ آلية الزناد التلقائي جراء خفض ايران التزاماتها في الاتفاق النووي، وقال أنه لم يجر في الاجتماع الاخير مع مجموعة 4+1 بحث هذا الموضوع مطلقا.

ولفت عراقجي إلى انه جرى خلال اجتماع تناول العقوبات الأمريكية الأخيرة على قطاع الإعمار في البلاد وأخطر المسؤولين المعنيين بتقارير مفصلة حول ابعاد هذه القضية.