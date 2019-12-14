السعودية تعلن مقتل 3 من عسكرييها بمعارك اليمن

وأوضحت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن الرقيب ناصر بن غالب خليل الحدري، والجندي الأول يحيى بن علي محمد محنشي، والجندي عبد الله بن مزيد القيسي، من منتسبي القوات المسلحة، قتلوا بمنطقة جازان (جنوب غرب المملكة).

المصدر: واس + وكالات