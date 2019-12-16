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١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩

أمين لجنة مكافحة المخدرات في إيران:

ضبط ما يقرب نحو 12 ألف طن خلال العقود الثلاثة الماضية

ضبط ما يقرب نحو 12 ألف طن خلال العقود الثلاثة الماضية

تطرق أمين لجنة مكافحة المخدرات في الجمهورية الاسلامية الايرانية "اسكندر مؤمني"، إلى إجراءات اللجنة خلال العقود الثلاثة الماضية في مكافحة المخدرات، قائلا: "إنه خلال العقود الثلاثة الماضية، تم ضبط ما يقرب نحو 12 ألف طن من المخدرات".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن  اسكندر مؤمني أكد في تصريح له صباح اليوم الاثنين خلال الاجتماع التخصصي للمساعدين والمدراء العامين وامناء مجالس التنسيق لمكافحة المخدرات في البلاد، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالنيابة عن العالم تكافح ظاهرة المخدرات البغيضة والعدوة للانسانية وفي الخط الامامي لهذا المكافحة لا فرق بان تكون هذه المخدرات للداخل ام للتهريب عبر ايران.

وتابع بالقول: على مدى العقود الثلاثة الماضية، تم تدشين ما يزيد عن 3 آلاف و300 كم من مختلف الحواجز المادية والإلكترونية، وتدمير 50 ألف عصابة ومجموعة تهريب، واحتجاز 100 ألف سيارة، وضبط 12 ألف طن من المخدرات.

واوضح بان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت لغاية الان 3800 شهيد و 12 الف جريح في طريق مكافحة المخدرات./انتهى/

رمز الخبر 1900179

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