ضبط ما يقرب نحو 12 ألف طن خلال العقود الثلاثة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اسكندر مؤمني أكد في تصريح له صباح اليوم الاثنين خلال الاجتماع التخصصي للمساعدين والمدراء العامين وامناء مجالس التنسيق لمكافحة المخدرات في البلاد، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالنيابة عن العالم تكافح ظاهرة المخدرات البغيضة والعدوة للانسانية وفي الخط الامامي لهذا المكافحة لا فرق بان تكون هذه المخدرات للداخل ام للتهريب عبر ايران.

وتابع بالقول: على مدى العقود الثلاثة الماضية، تم تدشين ما يزيد عن 3 آلاف و300 كم من مختلف الحواجز المادية والإلكترونية، وتدمير 50 ألف عصابة ومجموعة تهريب، واحتجاز 100 ألف سيارة، وضبط 12 ألف طن من المخدرات.

واوضح بان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت لغاية الان 3800 شهيد و 12 الف جريح في طريق مكافحة المخدرات./انتهى/