اللواء سلامي: نتعهد بالاستغناء عن الإجانب على كافة الأصعدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء حسين سلامي صرح للصحفيين على هامش زيارته لمعرض "رواد الخطوة الثانية للثورة الاسلامية" الذي اقيم اليوم الاثنين في جامعة بقية الله الاعظم (عج) للعلوم الطبية، صرح: جامعة بقية الله تعتبر من الجامعات الممتازة في البلاد بمجال الطب وتتضمن الهيئة الدراسية لها أساتذة متفوقين بإمتياز على مستوى البلاد والمنطقة والعالم.

وأضاف: هذه الجامعة قد تحولت من افضل الجامعات من حيث فتح أفاق جيدة في العلوم الطبية والتقنيات المتطورة في ذات المجال، مشددا: نحن نتعهد بشد أزر رواد هذا المجال ونعتقد أننا قطعنا الخطوات التمهيدية في هذا المسار.

يتبع