طهران: "بومبيو" لا يرقى إلى مستوى اي وزير للخارجية في العالم

وفي التعليق له على احدث تصريح ادلى به بومبيو قال موسوي، اليوم الجمعة، ان بومبيو الذي جاء من رئاسة منظمة جهنمية سلوكها الخداع والاطاحة والتعذيب الى وزارة الخارجية الاميركية، ونقل افكاره الجهنمية الى ساحة الدبلوماسية كساحة متحضرة، لا يرقى الى مستوى اي وزير للخارجية في العالم ولا مكانة له في هذه الساحة.

واضاف، ان وزراء الخارجية ينادون عادة بالسلام والمصالحة والحوار والاحترام في حين ان السيد بومبيو هو بوق للغطرسة والخداع والاهانة والاساءة بلسان الغضب والعدوانية والجهل والتطرف.

وادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية تصريحات بومبيو وقال، ان مثل الاساليب لن تجديهم نفعا مثلما لم يقدموا لغاية الان للشعب والنخب في اميركا والعالم صورة سوى دبلوماسية وسياسة خارجية عقيمة وموهومة ومتخبطة ومتكلسة ومتغطرسة.

وقال بومبيو، الخميس، في مزاعمه أن "الشعب الإيراني له أصدقاء في الولايات المتحدة يدعمونه في مواجهة قمع النظام"، حسب وصفه.

وأعلن فرض عقوبات على قاضيين إيرانيين بالإضافة إلى منع تأشيرة دخول الولايات المتحدة لمسؤولين إيرانيين بزعم انتهاكهم لحقوق الإنسان خلال احداث الشغب الاخيرة في البلاد./انتهى/