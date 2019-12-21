أميركا تحاول ركوب موجة الاحتجاجات الشعبية وحرف مسارها

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث الرسمي باسم "​حركة النجباء​" ​العراق​ية نصر الشمري، ركز على أنّ "الكل يعلم أنّ مصائب العالم تأتي من الثالوث المشؤوم المتمثّل ب​بريطانيا​ و​إسرائيل​ و​الولايات المتحدة الأميركية​، وأدواتهم الرخيصة المتمثّلة بـ"آل سعود" والأنظمة الرجعيّة".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الأعداء راهنوا على أنّ التنظيمات الإرهابية الّتي انشأوها في المنطقة ستبقى لعقود من الزمن، ولكن المقاومة كان لها رأي وموقف آخر وأفشلت هذه المخطّطات"، مشيرًا إلى أنّه "لو نجح تنظيم "داعش" في السيطرة على العراق، لكانت كل دول المنطقة قد سقطت، ولكن المقاومة حالت دون ذلك".

وحذّر الشمري من "محاولات عملاء أميركا لركوب موجة ​الاحتجاجات​ الشعبية، وحرف مسارها السلمي واستفزاز المقاومة الإسلامية و"​الحشد الشعبي​" بمهاجمة المقرّات واستهداف القيادات، وفعلوا ما يستطيعون فعله ليصوّروا الحشد بصورة القامع".