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٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٠:٤٠

إسقاط طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان في محور نجران

إسقاط طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان في محور نجران

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليمنية، يوم الثلاثاء، طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان الأمريكي السعودي في محور نجران، حسبما أفاد موقع أنصار الله.

وأكد مصدر عسكري ان الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية تمكنت بعون الله من استهداف طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان بسلاح مناسب في مربع الشبكة في نجران وأصابها بشكل مباشر وأدى لإسقاطها.

الجدير بالذكر أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية تمكنت من إسقاط ( 6 ) طائرات تجسسية لقوى العدوان منذ بداية شهر ديسمبر الجاري حيث تم إسقاط طائرتين قبالة جيزان وعسير في الرابع من ديسمبر، وتم إسقاط طائرة شرق جحفان في جيزان في الـ8 من ديسمبر ، وإسقاط طائرة أخرى شرق جبل العلم في جيزان.

وفي الـ 10 من ديسمبر تم إسقاط طائرة في منطقة الكسارة قبالة نجران، وفي اليوم التالي تم إسقاط طائرة تجسسية في مربع الصوح قبالة نجران.

رمز الخبر 1900461

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