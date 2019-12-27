خطيب طهران: "فاتف" تمثل إحدى دوائر الفتنة للعدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال حجة الاسلام صدّيقي، في خطبة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع بطهران، إن قائد الثورة كان قد أكد في حينه على تعديل الموازنة العامة للعام الماضي، وبما ان الموازنة العامة للعام الجاري تماثل تلك ايضا فهي بحاجة الى تعديل وان يكون محورها الاقتصاد المقاوم.

وأردف بالقول: إن الاعداء يمارسون الضغوط على الوضع الاقتصادي للبلاد بهدف تأجيج التضخم والبطالة وانهيار العملة الوطنية لكن حكمة قائد الثورة ووعي الشعب حال دون نيل الاعداء لاهدافهم.

ونوه الى أحداث الشغب التي واجهتها بعض مدن البلاد بعد ارتفاع اسعار البنزين، مشيداً في ذات الوقت بايمان وصلابة وبصيرة ووفاء الشعب ويقظته في مواجهة الاعداء، لافتا الى انه نجح في اجتياز جميع الاختبارات الصعبة وكان ناصرا لدينه وعقيدته على الدوام ولم يسمح لمثيري الشغب بالمساس بأمن البلاد.

كما لفت خطيب صلاة الجمعة بطهران الى الفتنة التي تلت انتخبات الرئاسة عام 2009 ، مؤكدا بانه تم اسقاط راية الفتنة تلك الا ان تيار الفتنة لم يندثر ومازال متربصا لاستغلال اي فرصة لابعاد الشعب عن الثورة والاستقلال والعزة والتقدم./انتهى/