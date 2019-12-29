قائد الثورة يدعو المسؤولين إلى الأخذ بأسباب حياة الناس والعيش مثلهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي تطرق في كلمة له خلال درس خارج الفقه يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي إلى حديث الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلم إلى أهمية أن تكون من جنس الناس، وأن يأتلف قلبك مع شرائح المجتمع كافّة.

وذكر نص الحديث للنبي محمد (ص) كما التالي: " بسم الله الرّحمن الرّحیم، أَخبَرَنَا ابنُ مَخلَدٍ قَالَ: أَخبَرَنَا الخَلَدِیُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِیٍّ القَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ مُوسَی الخُتَّلِیُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسمَاعِیلَ إِبرَاهِیمُ بنُ سُلَیمَانَ المُؤَدِّبُ عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ مُسلِمٍ عَن سَعِیدِ بنِ جُبَیرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِه) یَجلِسُ عَلَی الأرضِ وَ یَأْکُلُ عَلَی الأرضِ وَ یَعتَقِلُ الشَّاةَ وَ یُجِیبُ دَعوَةَ المَملُوکِ عَلَی خُبزِ الشَّعِیرِ ./انتهى/