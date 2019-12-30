أميركا.. قتيلان نتيجة إطلاق نار داخل كنيسة

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ماكارا تراستي، المتحدثة باسم مركز MedStar الطبي، قولها إن مطلق النار والحارس توفيا متأثرين بجراحهما في طريقهما إلى المستشفى. وأضافت تراستي أن الجريح الثالث نقل إلى المستشفى وحالته حرجة، أما الجريحين الآخرين فقد تم تقديم كل الخدمات الطبية اللازمة لهما في المكان.

وقال ممثل الكنيسة إن رصاص الجاني قتل حارس الكنيسة الذي أبدى مقاومة له و"حاول أن يعمل ما في وسعه لحماية الآخرين".

من جهته، قال حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، عبر صفحته في "تويتر"، إن تصرفات حراس الكنيسة أسهمت في تفادي سقوط عدد أكبر من الضحايا.