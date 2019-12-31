  1. السياسة
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥

الحوثي: ندعو النظام السعودي اتخاذ خطوات عملية في سبيل إحلال السلام في اليمن

الحوثي: ندعو النظام السعودي اتخاذ خطوات عملية في سبيل إحلال السلام في اليمن

دعا القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، يوم الاثنين، النظام السعودي، إلى اتخاذ خطوات جادة وعملية لتحقيق السلام في اليمن.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا "محمد الحوثي"،في اليمن في تغريدة على حسابه في "تويتر"، مخاطبا دول التحالف السعودي: "إن لغة السلام هي لغة مفهومة يعيها الجميع من خلال التصرفات العقلانية، والإيمان العالي بها يظهره الصوت المسموع والمرتفع".

وأضاف، أن "الخطوات الجادة هي المقياس الحقيقي للتفاعل العملي"، معتبرا ما عداها مجرد "تجريف للهواء لا صحة له".

وشدد محمد علي الحوثي، على أن "كل فعل يقابله ردة فعل مساوٍ له في القوة وموازٍ له في الاتجاه.

وتابع رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، في تغريدة أخرى قائلا، "عن الفصيل الجنوبي هل انتهى مشروعهم بانتهاء حليفهم وخروجه من عدن فبادروا إلى تقديم الاستقالة؟ فأهدافهم حرقت وانكشفت من وقت مبكر، فلا داعي لتبرير استقالتهم بحديثهم عن انحرافها". /انتهى/ 

رمز الخبر 1900643

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