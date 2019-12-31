السيد عمار الحكيم يدعو إلى ضبط النفس وحماية البعثات الدلبلوماسية في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، دعا اليوم الثلاثاء، إلى ضبط النفس، فيما طالب الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية في العراق.

وقال السيد عمار الحكيم في تغريدة على {تويتر}، إنه في الوقت الذي نجدد فيه الحزن والعزاء بعد سقوط عدد من ابناء قواتنا المسلحة من الحشد الشعبي شهداء بسبب القصف الامريكي على مقراتهم في القائم ، فإننا نؤكد على ضمان الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير عن الرأي.

واضاف" كما ندعو في الوقت ذاته الأطراف كافة الى ضبط النفس وتجنب التصعيد وعدم الانجرار للفوضى".

وشدد السيد عمار الحكيم، على ضرورة تحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها في حماية البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، والحفاظ على سمعته الدولية، وما حققه من انفتاح تجاه المجتمع الدولي، وبما يضمن أمن واستقرار البلاد.