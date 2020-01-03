مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

وشنّت اميركا، فجر اليوم الجمعة، قصفا غادرا استهدف سيارتين كانتا تُقلان الشهيديْن الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد ما اَدى ايضا الى استشهاد مسؤول التشريفات في الحشد الشعبي محمد الجابري مع عدد من مرافقيه اضافة الى اصابة اخرين. هذا واعترفت وزارة الدفاع الاميركية بأنها وراء الاعتداء الذي اَدى الى استشهادِ اللواء سليماني والمهندس.