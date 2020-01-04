أنباء عن استهداف جوي لقافلة من سيارتين شمالي بغداد والحشد الشعبي يوضح

واوردت "السومرية نيوز" ان الحشد قال في بيان "ننفي ‏استشهاد القادة الذين تم تداول اسمائهم شبل الزيدي ، حامد ‏الجزائري، رائد الكروي على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض ‏الفضائيات التي تداولت نبأ استهدافهم في التاجي"‏‎.‎



واوضح بيان الحشد، أن "المصادر الأولية تؤكد ان الغارة استهدفت ‏رتلاً لطبابة الحشد الشعبي قرب ملعب التاجي في بغداد"‏‎.‎



ودعا إعلام الحشد "بتقصي المعلومة واعتمادها من مصادرها ‏الرسمية دون السماح للإعلام المضلل بتمرير اخبار كاذبة هدفها ‏زعزعة استقرار البلد".‏



واوردت وسائل اعلام ان قصفا جويا استهدف بعد منتصف الليل عجلتين تقل قيادات في ‏الحشد الشعبي، اسفر عن استشهاد خسمة منهم على الاقل، فيما اعلن ‏التلفزيون الرسمي في خبر عاجل له ان القصف استهدف احدى ‏الشخصيات في الحشد.‏