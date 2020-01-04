"اغتیال اللواء قاسم سليماني" يتصدر مباحثات ظريف بنظيره القطري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني الذي وصل قبل ساعات إلى طهران التقي بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وركز الاجتماع على آخر التطورات في العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة الوضع الجديد في العراق واغتيال الواء قاسم سليماني.

وخلال الاجتماع ، وصف وزير الخارجية القطري الوضع المتوتر الحالي في المنطقة بعد تطورات الأمس بأنه "حساس ومقلق للغاية" وقال إنه يجب إيجاد حل سلمي لتخفيف هذه التوترات وإحلال السلام في المنطقة.

كما وصف محمد جواد ظريف، العملية العسكرية الأمريكية التي أدت الى استشهاد القائد سليماني بالارهابية، وقال أن النظام الأمريكي يتحمل عواقب ونتائج هذا العمل الاجرامي مؤكدا إن إيران لا تريد توترات في المنطقة، وأن وجود وتدخل القوات الأجنبية في المنطقة، يسببان عدم الاستقرار وانعدام الأمن و تصعيد حدة التوتر في منطقتنا الحساسة.