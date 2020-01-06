  1. إيران
٦ يناير ٢٠٢٠ - ٢١:١٣

ظريف يتلقى اتصالين من وزيري خارجية المانيا وبريطانيا

ظريف يتلقى اتصالين من وزيري خارجية المانيا وبريطانيا

أعلن وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، اليوم الاثنين، استياء إيران فيما يخص المواقف الاخيرة لوزيري الخارجية البريطاني والالماني، وقال خلال حديث هاتفي معهما إن عدم استيعاب اوروبا لحقائق المنطقة خطأ استراتيجي.

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن كلا من "هايكو ماس" وزير خارجية المانيا، ونظيره البريطاني "دومينيك راب" ناقشا هافتيا مع ظريف آخر التطورات الاقليمية والدولية ومستجدات الاتفاق النووي.

واكد الجانبان في هذا الاتصال على ضرورة الحد من التوترات في المنطقة.

الى ذلك، اعرب وزير الخارجية الايراني عن استنكاره الشديد لامريكا؛ محملا واشنطن كامل المسؤولية في اي توتر وفلتان امني يحدث داخل المنطقة عقب جريمة اغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني.

كما انتقد ظريف عدم اتخاذ خطوات عملية من جانب اوروبا لتنفيذ وعودهم المنصوصة في الاتفاق النووي؛ وقال : ان من حق الجمهورية الاسلامية ان تتخذ خطوات تعويضية في اطار هذا الاتفاق، وان التراجع عن هذه الخطوات رهن بتنفيذ التعهدات من جانب اوروبا فقط"./انتهى/

رمز الخبر 1900990

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