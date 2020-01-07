شمخاني يكشف عن 13 سيناريوها للثأر.. أحلاهُمُ مُرُّ

وقال شمخاني في تصريح صحفي، حول ردود ايران المحتملة في الثار لدم الشهيد سليماني ورفاقه، اننا نقول للاميركيين فليعلموا بانه تم طرح 13 سيناريو للرد في المجلس الاعلى للامن القومي الايراني وحتى لو جرى الاجماع على ادناها فان تنفيذه سيكون كابوسا تاريخيا للاميركيين.

واضاف، انه بناء على بعض الاعتبارات لا يمكننا الافصاح عن المزيد من المعلومات لوسائل الاعلام لكننا نعد شعبنا البطل بان عمليات الثار لاخينا الشهيد ليس من المقرر ان يكون في طار عملية واحدة لانه وفقا لمضامين بيان قائد الثورة فان جميع قوات محور المقاومة ستثار للقائد الشهيد.

وتابع قائلا، في الواقع، اقول صراحة بانه كان من المفروض على الاميركيين اساسا الا يرتكبوا هذه الجريمة والان وقد تلطخت ايديهم بدم سليماني العزيز فانهم مسؤولون عن جميع التداعيات المحتملة لهذا الامر.

واوضح بانه حين اتخاذ القرارات الاستراتيجية لا يمكن تحديد الموقف الدولي لدولة ما على اساس الانفعال بل هنالك المئات من العوامل الاخرى التي تلعب الدور في القضية واضاف، ان المجلس الاعلى للامن القومي وضع متابعة القضية في جدول اعماله ورغم ان اتخاذ القرار سيكون على اساس اعتبارات امنية ودولية ولكن هنالك بالاجمال 19 قاعدة من ضمنها 11 قاعدة رئيسية تعد قواعد قيادة اميركية في المنطقة وتقع على بعد مسافات قصيرة من الحدود الشرقية والغربية مع 8 قواعد عسكرية اميركية في شمال وجنوب البلاد هي الان في وضع طارئ ونحن على علم بالاحصائيات الدقيقة لعدد عناصرها ومعداتهم العسكرية ونرصد ادنى تحركات لهم./انتهى/