56 شهيدا و 213 جريحا في تدافع أثناء تشييع جثمان الشهيد سليماني في "كرمان"

وقال رئيس منظمة الطوارئ في الجمهورية الاسلامية الايرانية "بيرحسين كوليوند" في حديث خاص مع "مهر" للأنباء، "إنه لسوء الحظ، وبسبب الازدحام والتدافع الشديدين في تشييع جثمان الشهيد المجاهد الفريق قاسم سليماني كرمان، الذي حضره حشود غفيرة، توفي عدد من المواطنين ونقل عدد من الجرحى إلى المراكز الطبية".

وتابع بيرحسين كوليوند بالقول: "ندرس الآن أبعاد هذا الحادث وبمجرد تحديد الوضع الصحي للمصابين، سيتم الإبلاغ عن معلومات إضافية من خلال وسائل الإعلام الإيرانية".

هذا وقد أعلن رئيس إدارة الأمن الداخلي والشرطة في محافظة كرمان "حميد شمس الديني"، أنه لم تقع أحداث إرهابية خلال المسيرات وإن جزءًا من الطريق انغلق، وكان بسبب الاكتظاظ والضغط المكثف السكاني، أن حوصر بعض المشيعين حيث عانوا من مشاكل في التنفس وإصابات وتلقوا علاجًا وخدمات طبية فورية"./انتهى/