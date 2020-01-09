روحاني: لا تجعلونا نيأس من أوروبا

وأفادت وكالة مهر للانباء، نقلا عن موقع رئاسة الجمهورية، ان الرئيس حسن روحاني قال في محادثته الهاتفية مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل، قال: ايران جاهزة للتعاون أكثر من الاتحاد الاوروبي ونرى أن فرص التعاون لا يجب أن تتبدد.

يتبع ...