روحاني: لا تجعلونا نيأس من أوروبا

وأفادت وكالة مهر للانباء، نقلا عن موقع رئاسة الجمهورية، ان الرئيس حسن روحاني قال في محادثته الهاتفية مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل، قال: ايران جاهزة للتعاون أكثر من الاتحاد الاوروبي ونرى أن فرص التعاون لا يجب أن تتبدد.
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دعى الرئيس الايراني حسن روحاني في محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الاوروبي، الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ قرارات مستقلة عن واشنطن، كي لا تيأس ايران منه.
وأفادت وكالة مهر للانباء، نقلا عن موقع رئاسة الجمهورية، ان الرئيس حسن روحاني قال في محادثته الهاتفية مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل، قال: ايران جاهزة للتعاون أكثر من الاتحاد الاوروبي ونرى أن فرص التعاون لا يجب أن تتبدد.
يتبع ...
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