لم يدافع أحد مثلي عن القدرة الصاروخية للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" صرح في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم: "لي الفخر أن أدافع عن سياسة الحكومة الإيرانية وأن أمثل الشعب الإيراني في الخارج.

وتابع ظريف، لقد دافعت عن سياسة الدولة في أماكن عديدة منها الهند وآستانة والدوحة وغيرها، تلك هي مسؤوليتي ولم أتوانا عنها ولم أتكلم يوماً بكلام من شأنه إيجاد مشاكل للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، لم يدافع أحد بالقدر الذي دافعت فيه عن القدرة الصاروخية للبلاد.

واكد "ظريف" أن وزارة الخارجية كان لها دور كبير في إبطال تدخلات أمريكا عام 2018 ومن أهم تلك الاعمال هو إبطال إقتراح امريكا في مجلس الأمن الدولي.

يتبع ...