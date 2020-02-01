مقتدى الصدر: الشعب هو من اختار رئيس وزرائه وليس الكتل

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر كتب اليوم السبت تغريدة على تويتر قال فيها إن اليوم سيسجل في تاريخ العراق بأن الشعب هو من اختار رئيسا لوزرائه وليس الكتل، وهذه خطوة جيدة ستتعزز في المستقبل.

وأضاف: "اليوم نحن الثوار ملزمون بالاستمرار في التظاهر السلمي من أجل إكمال الكابينة الوزارية المستقلة النابعة من الشعب وإلى الشعب".

وتابع: "نأمل من الأخ علاوي أن لا يستسلم للضغوط الخارجية والداخلية، وأن يعلن عن برنامجه، ويسرع في البدء بالانتخابات المبكرة".

وشدد على ضرورة أن يحافظ علاوي على سيادة العراق واستقلاله، بما يحفظ للبلد هيبة قواته الأمنية.

ودعا الصدر المتظاهرين إلى الاستمرار في احتجاجاتهم السلمية من أجل العراق، متمنيا للمرشح الجديد التوفيق في عمله.

وأكد أنه مع الشعب في حال فشل علاوي في مهمته، وقال: "نحن مع الشعب ضد الطائفية والعرقية والحزبية والفئوية والفساد".

وذيل الصدر منشوره بتوقيع كتب فيه "المواطن مقتدى الصدر".