السعودية منعت إيران في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة لمناقشة صفقة القرن

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي قال إن الحكومة السعودية منعت مشاركة جمهورية إيران الإسلامية في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة بنود صفقة القرن.

وأضاف موسوي سلوك السعودية يعكس استغلالها استضافة منظمة التعاون لمصالحها الخاصة ومطامعها السياسية، مؤكدا أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وجه دعوة إلى إيران لحضور اجتماع جدة لكن السعودية رفضت منح تأشيرات للوفد الإيراني.

وأردف موسوي ان وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية أرسلت مذكرة احتجاج رسمية الى الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي، وسيتم توزيع نصها بين اعضاء المنظمة، مشيرا إلى أن جدارة هذا النظام للاستمرار في استضافة مقر منظمة التعاون الاسلامي أصبحت مورد شك بشكل جاد.